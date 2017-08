Barcellona, Coutinho firma entro venerdì sera

Il Barcellona è ancora impegnato a definire la strategia per il dopo-Neymar: la partenza del brasiliano è stato un colpo durissimo ma i 222 milioni di euro incassati consentono di acquistare i rinforzi necessari a Valverde. Il problema è che tutto il mondo conosce l'attuale disponibilità economica dei blaugrana e spara alto: come riporta As, i due giocatori su cui il Barcellona ha messo gli occhi potrebbero costare complessivamente quasi 300 milioni di euro.



La pratica Coutinho è in fase di definizione. Il brasiliano firmerà il contratto entro venerdì sera e sarà quindi il primo grande rinforzo blaugrana, anche se il Liverpool chiede 120 milioni. Stesso discorso, ma ritoccato al rialzo, fatto dal Borussia Dortmund che per Ousmane Dembélé si accontenta - si fa per dire - di 140 milioni: con i 32 milioni della clausola di Inigo Martinez, dato per molto vicino al Barça, siamo a un totale di oltre 290 milioni, molto più della cifra incassata per Neymar.



Il presidente Bartomeu ha spiegato che rinforzerà la squadra ma senza fare follie e allora in alternativa al francese si valuta anche l'opzione Jean Seri, per il quale il Nizza chiede 40 milioni di euro (e i francesi, dopo l'arrivo di Sneijder, avrebbero il sostituto in casa).