Barcellona-Coutinho, è ufficiale: 160 milioni al Liverpool

È ufficiale.. La telenovela cominciata quest'estate è finita: i media inglesi lo avevano anticipato nel primo pomeriggio, poi alle 20 esatte è arrivato il tweet del club bluagrana. Secondo i quotidiani britannici e spagnoli al Liverpool andranno 160 milioni complessivi, 120 più 40 di bonus: si tratta dell'acquisto più caro della storia del club. Il Barcellona, al momento, si è limitato a rivelare la clausola di rescissione pari a 400 milioni. Il giocatore firma per 5 anni e mezzo, dunque fino al 2023.Coutinho, pagato dal Liverpool 13 milioni nel gennaio 2013, è esploso nelle ultime stagioni in Premier League e anche in questo campionato, nonostante la lunga trattativa di quest'estate poi arenatasi proprio alla fine, ha fatto la differenza con la maglia dei Reds con 7 gol e 7 assist. La conferma dell'imminente addio era stata già data dalla mancata convocazione del giocatore per il ritiro di Dubai: il brasiliano è partito sì, ma per la Spagna, dove non potrà giocare la Champions, avendolo già fatto col Liverpool. E l', spettatrice interessata, guadagna dalla cessioneper il contributo di solidarietà.