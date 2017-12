Barcellona, Coutinho "annunciato" dalla Nike

"Dove avviene la magia". In tutte le lingue, peraltro. La gaffe della Nike rischia di essere in realtà un involontario annuncio anticipato: sul proprio sito, nella parte dedicata alla vendita online dei prodotti del Barcellona, lo sponsor tecnico ha di fatto annunciato l'acquisto di Coutinho da parte dei blaugrana. Il "titolo" era proprio quello citato in precedenza e il testo della promozione era eloquente: "Philippe Coutinho è pronto a infiammare il Camp Nou", con l'invito ad affrettarsi ad acquistare la divisa del Mago entro il 6 gennaio per ottenere la personalizzazione gratuita della maglia.



Il "post" è stato rimosso, ma sul web ne è rimasta la traccia. La Nike, per il momento, non si è scusata, né sono arrivate smentite. Del resto Klopp pochi giorni fa ha ammesso che "niente è eterno", di fatto rassegnandosi alla partenza di Coutinho. Anticipata dallo sponsor e ritardata dagli eventi di quest'estate, quando il brasiliano è rimasto al Liverpool, nonostante il forte pressing del Barça.