Barcellona, Braida: "Allegri? Tutto è possibile"

Juventus, Arsenal, Barcellona: il triangolo continua. Dopo le rassicurazioni di Marotta ("Non ha senso neanche parlarne ora"), le accelerate dei media inglesi (che danno sicuro un approdo a Londra) ora Massimiliano Allegri viene accostato anche ai blaugrana o, quantomeno, l'ipotesi non viene scartata a priori. E' quello che si legge tra le righe delle dichiarazioni di Ariedo Braida, ds del Barça: "Luis Enrique ha annunciato l'addio con tale anticipo per lasciarci più tempo per decidere il sostituto ma per ora non se ne può parlare. Max è un amico, tutto è possibile ma al momento è un argomento top secret".



Braida poi parla anche del suo amato Milan: "Sono affezionatissimo ai rossoneri ma sto bene qui. Mi auguro che resti Berlusconi assieme a Galliani, mi piacerebbe che le grandi squadre restassero a grandi imprenditori italiani" le parole a Radio Rai. Poi un appunto su Deulofeu su cui i blaugrana hanno ancora un diritto di recompra: "Buonissmo giocatore, difficile dire se può tornare. Ma le strategie cambiano sempre: cioè che vale oggi può non valere domani e viceversa. Messi? E' sposato con noi".



Chiusura sulla Champions: "Il Napoli può farcela, a Barcellona tifano tutti gli azzurri. Per noi è difficilissimo rimontare lo 0-4 con il Psg ma quando hai uno come Messi in squadra...".