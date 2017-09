Barcellona, Bartomeu punge il Psg: "Indagine della Uefa? Mi rallegra..."

"Ricordo che durante un incontro avuto con Neymar, ho notato che da parte sua c'erano molti dubbi su un'eventuale permanenza. Quando sono tornato dagli Usa è finita. Non so il motivo del suo addio ma una cosa è certa: chi non ha piacere di giocare nel Barcellona è giusto che vada via. Hanno pagato una clausola esorbitante, mi rallegra che la Uefa stia investigando su questo". Josep Maria Bartomeu, presidente del club blaugrana, 'liquida' così ai microfoni della spagnola Tv8 la partenza dell'attaccante brasiliano in direzione Psg e allo stesso tempo lancia una frecciata alla società transalpina.



Quanto al rinnovo di Messi Bartomeu chiarisce: "Il padre ha già firmato, è stato autorizzato a farlo al posto suo. Lionel sta già giocando col nuovo accordo che terminerà nel 2022: se vorrà potrà prolungarlo ancora per poter esordire nel nuovo Camp Nou".



Più nebulosa la situazione relativa a Iniesta (contratto in scadenza nel 2018): "E’ un punto di riferimento, soprattutto per i giovani del vivaio. Sa che vogliamo che giochi col Barcellona finché vorrà perché si è guadagnato il diritto di decidere cosa vuole fare. Stiamo parlando col suo agente, c’è la volontà di sottoscrivere un contratto che gli consenta di rimanere fino a quando vorrà. Sarà un accordo speciale perché lui è speciale".