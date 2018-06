Barcellona, assalto a Koulibaly: 40 milioni e tre giocatori

Il Barcellona fa sul serio per Kalidou Koulibaly e non intende arrendersi. I blaugrana sarebbero pronti a formulare una super offerta al Napoli per il difensore senegalese, protagonista di una grande stagione. Come scrive il catalano Sport il club di Bartomeu avrebbe infatti intenzione di mettere sul piatto 40 milioni e i cartellini di tre giocatori.



Si tratta di André Gomes, Denis Suarez (accostato la scorsa estate agli azzurri) e Paco Alcacer per un valore complessivo di 45 milioni: il costo totale dell'operazione sarebbe così di 85 milioni.



Difficile comunque che De Laurentiis si privi del centrale (cercato pure da Chelsea e Arsenal) perché Ancelotti ritiene il 26enne uno dei pilastri della formazione campana.