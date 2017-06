Barcellona, anche Allegri per il dopo Luis Enrique

Jorge Sampaoli è il primo candidato alla panchina del Barcellona tanto che, prima delle parole di Luis Enrique ("A fine stagione lascio, ho bisogno di staccare un po'"), aveva già dichiarato: "Il mio futuro al Siviglia dipende dagli obiettivi del club, ci sarà tempo per parlarne". Ma in Spagna assicurano che c'è anche Massimiliano Allegri nella margherita che la dirigenza blaugrana sta sfogliando per trovare il sostituto dell'ex tecnico della Roma.



Mundo Deportivo descrive così l'allenatore della Juventus: "Piace per il suo stile e la gestione della squadra. Però ha già risposto freddamente all'ipotesi Barça ("Imparare lo spagnolo? So il torinese", ndr) anche se in Italia danno per certo l'addio da Torino a fine stagione. Dal suo arrivo alla Vecchia Signora nel 2014, ha vinto cinque titoli nazionali e ha raggiunto la finale di Champions League a Berlino, perdendo contro il Barcellona". Il problema è che, nel sondaggio correlato all'articolo, Allegri è l'ultimo dei preferiti tra i tifosi con percentuali che vanno dall'1 al 2%.



I tifosi del Barça preferiscono largamente Sampaoli (vicino al 60%) seguito da Klopp, Valverde e Blanc. Ma ci sono ancora tre mesi per prendere una decisione e Braida potrebbe spingere per una soluzione italiana, intanto la panchina più ambita del mondo rimane vacante.