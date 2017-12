Barcellona, Amor: "Griezmann? Sì, forse ci proviamo"

Nessuna smentita, anzi. Guillermo Amor, ex bandiera del Barcellona e oggi dirigente del club col ruolo di direttore delle relazioni istituzionali, fa una mezza ammissione su quanto pubblicato da Mundo Deportivo, secondo cui il presidente Bartomeu avrebbe già incontrato la sorella di Antoine Griezmann per intavolare una trattativa che porterebbe l'attaccante dell'Atletico Madrid in blaugrana la prossima estate.



Com'è noto, con i colchoneros c'è poco da trattare: va pagata la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Così il Barça si sta muovendo per battere la concorrenza degli altri club. "Può darsi che sia successo qualcosa - ha detto Amor - Può darsi che ci sia stato un avvicinamento. Se lo scrive il giornale, è possibile, può darsi, non so. Può esserci una buona sintonia, forse un buon rapporto, una conversazione. È inevitabile e potremmo star parlando con tanti altri. È il lavoro che il club è solito fare".