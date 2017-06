Barcellona, Aleix Vidal non si muove. Luis Enrique: "Benvenuto nella squadra"

Le pretendenti italiane si mettano il cuore in pace: Aleix Vidal non lascia il Barcellona. Il terzino destro, che era arrivato in Catalogna come alternativa a Dani Alves, dopo tre mesi da dimenticare, sembra essere tornato a tutti gli effetti a disposizione di Luis Enrique, che non lo prendeva nemmeno in considerazione. La grande prestazione offerta martedì sera dal giocatore nel rotondo successo sul Borussia Moenchengladbach, invece, ha fatto ricredere il tecnico asturiano sulla disponibilità dell'ex Siviglia.



Impeccabile in difesa e in grado di servire un grande assist ad Arda Turan per mettere a segno uno dei tre gol personali, Vidal in Champions è stato praticamente perfetto. Lo stesso Luis Enrique, dopo la partita contro i tedeschi, ha ammesso che "ha disputato un match spettacolare". "Soprattutto - ha detto l'allenatore dei blaugrana - mi ha sorpreso la sua condizione fisica. Un benvenuto a Vidal nella squadra". Vidal, nei giorni scorsi, aveva allontanato le voci di mercato: "Io voglio lavorare al mille per mille per avere successo qui, nel Barcellona".