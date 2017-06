Barcellona, 100 milioni per Verratti. Il Psg: "Non è in vendita"

Marco Verratti sarà anche arrivato alla rottura con il Psg pur di coronare il proprio sogno di giocare nel Barcellona, ma al momento ha davanti un muro. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, poi ripresa dai media spagnoli, c'è stato il primo contatto telefonico tra i due club, ma la risposta di Antonio Henrique, d.s. parigino, è stata fortemente negativa: "Il 4 luglio Verratti sarà a Parigi perché il presidente Al Khelaifi ha deciso che non è in vendita".



L'offerta del Barcellona per il centrocampista italiano si aggira intorno ai 100 milioni: il desiderio di vederlo in blaugrana è reciproco, perché anche i tifosi, avendolo visto spesso all'opera in Champions negli scontri diretti delle ultime stagioni, si sono innamorati di lui. Ma al momento la trattativa non è neppure cominciata.