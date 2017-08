Barça, bloccato ancora Neymar. Suggestione Asensio

Il debutto di Neymar nel campionato francese potrebbe essere ritardata di nuovo a causa del mancato arrivo del transfer dalla Spagna. Dopo aver dovuto rinunciare a far esordire l'asso brasiliano in casa al Parco dei Principi contro l'Amiens, il Psg rischia seriamente di dover fare a meno dell'acquisto più caro della storia del calcio anche in occasione della seconda partita di Ligue1, in programma il prossimo 13 agosto contro il Guingamp. Il Barcellona non darà infatti il via libera per la certificazione del transfer di Neymar al Psg fino a quando non saranno effettivamente arrivati i 222 milioni pagati con un assegno per la clausola rescissoria del giocatore brasiliano, secondo quanto riferisce la stampa spagnola citando fonti del club. Rappresentanti del giocatore hanno depositato l'assegno la settimana scorsa nella sede del Barca. Ma la somma non è ancora stata effettivamente trasferita sul conto della società catalana.



Per un giocatore che parte potrebbe essercene un altro in arrivo. Il sito spagnolo Diario Gol rivela un clamoroso retorscena di mercato. I catalani starebbero pensando ad Asensio, gioiello del Real Madrid che ha una clasuola rescissoria di 80 milioni di euro. Al termine di una riunione di mercato un dirigente blaugrana avrebbe affermato: "E se la pagassimo?". Il centrocampista 23enne, nonostante la grande concorrenza, è riuscito a ritargliarsi il suo spazio nella scorsa stagione collezionando 31 presenze tra campionato e Champions e andando a segno contro la Juve nella finale di Cardiff. Il club di Bartomeu avrebbe individuato nell'ex Espanyol l'erede di Neymar. Le trattative con Liverpool e Borussia Dortmund rispettivamente per Coutinho e Dembelé non decollano e paradossalmente Asensio sarebbe più 'facilmente' raggiungibile.