Balotelli verso il ritorno in Italia: si muovono Samp e Sassuolo

Mario Balotelli, a due anni dall'ultima esperienza in Serie A (con la maglia del Milan), potrebbe tornare in Italia. L'attaccante è rinato in Francia grazie alla 'cura Nizza' ma ora vuole giocare di nuovo nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione anche per motivi familiari.



Il suo agente Mino Raiola all'uscita dall'Hotel Melià a Milano ha di fatto confermato: "Le possibilità ci sono sempre, lui non ha mai escluso l'Italia". Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Daniele Miceli due squadre si sono mosse per la punta 27enne: si tratta di Sampdoria (il presidente Massimo Ferrero sarebbe stuzzicato dall'idea) e Sassuolo.



Dal canto suo SuperMario, il cui contratto con il Nizza scade il prossimo giugno, dovrebbe dimezzarsi l'ingaggio per potere giocare nelle formazioni sopracitate. Sfumata definitivamente invece l'ipotesi di un approdo alla Juve: Raiola lo ha proposto ma i bianconeri non sono interessati.