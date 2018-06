Balotelli, Raiola: "Marsiglia? È presto, ma lì può integrarsi"

Mario Balotelli si diverte a fare storie su Instagram e andrà avanti così per tutta l'estate. I media, invece, saranno costretti a parlare del suo futuro ancora a lungo, perché sia il giocatore che il suo agente Mino Raiola si stanno prendendo tutto il tempo possibile per capire quale possa essere la squadra adatta all'attaccante, visto che il contratto col Nizza è ormai scaduto.



Le voci, in Francia, danno Balo molto vicino al Marsiglia, ma Raiola va un po' più cauto: "Con l'OM ho un buon rapporto - ha spiegato l'agente a Rmc - Conosco bene il suo direttore sportivo. Riguardo Balotelli vedremo, è ancora presto. Mario può integrarsi alla perfezione nella mentalità dell'OM. Lui è un calciatore emozionale, che dà sempre il cento per cento per la squadra in cui gioca. I marsigliesi sono caldi, proprio come Mario. Vedremo come andrà".