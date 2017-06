Badelj, la Roma fa un sondaggio con la Fiorentina

Milan Badelj sta diventando uno dei giocatori più richiesti della serie A: il croato è in rottura con la Fiorentina, alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2018, e non rinnoverà. A lui si erano già interessati Inter (che poi si è spostata su altri obiettivi) e Milan: adesso è la Roma che prova a fiondarsi sul giocatore. La richiesta dei viola, però, è di 10 milioni, al momento ritenuta eccessiva dalla dirigenza giallorossa.