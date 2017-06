Bacca, no al Marsiglia: "Sono felice e resto al Milan"

Carlos Bacca spazza via le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milanello. "Andare via dal Milan per il Marsiglia? Quando si apre il mercato escono sempre dei nomi, la stampa deve darne, però sono contento, tranquillo e felice al Milan. Mi sto divertendo e ho ancora tre anni di contratto. Me ne vado? No, resto al Milan. Ho ancora tre anni di contratto e tornerò il 5 luglio per mettermi a disposizione dello staff tecnico" sottlinea l'attaccante colombiano a El Heraldo.



Smentito anche l'agente del giocatore che soltanto nella giornata di ieri sembrava aprire a un passaggio all'OM ("Hanno un progetto serio e Carlos ha bisogno di giocare". La punta invece ha tutte altre intenzioni ed è pronto al riscatto: "So che questa non è stata la mia migliore stagione da quando sono in Europa, ma questo mi motiva a lavorare il doppio per il futuro. Da quando sono arrivato in Europa ho fatto venti gol all'anno, l'ultima stagione non ce l'ho fatta ma questo è il calcio e devo continuare a lavorare. Arriva il Mondiale e non posso dare vantaggi".



La situazione resta però complessa perché il Milan ha acquistato dal Porto André Silva ed è intenzionato a chiudere per Kalinic: nel reparto offensivo evidentemente qualcuno è di troppo, nonostante il doppio impegno della prossima stagione (campionato-Europa League). Le parole di Bacca stopperanno le trattative del club di via Aldo Rossi o, al di là delle dichiarazioni ufficiali, Bacca saluterà i rossoneri?