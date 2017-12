B. Dortmund: "Aubameyang vende la Lamborghini e se ne va"

Pierre-Emerick Aubameyang has put his custom-made Lamborghini up for sale, BILD report.



An advert for his car was found at a Cologne car dealership.



€279, 980

36, 154km mileage



via IG (aubameyang97)

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sembra essere sempre più lontano dal Borussia Dortmund, o almeno questo è quello che scrivono i media tedeschi. In Germania ormai sono convinti e i rumours, che circolano da un po', vengono continuamente alimentati dall'annata deludente dei gialloneri, che sono tornati alla vittoria ieri sera dopo due mesi di astinenza.

L'ultimo indizio del prossimo addio dell'attaccante gabonese arriva...dalla sua Lamborghini. Già, perché il giocatore ha deciso di mettere in vendita la sua 'Batmobile', una Lamborghini Aventador argentata, pezzo pregiato della sua collezione, che Aubameyang vorrebbe cedere per la modica cifra di 279.980 euro, non 280mila e neanche 279.900, quegli 80 euro Auba li vuole tutti.

L'annuncio è apparso su un sito di vendita di automobili a Dormagen, nei pressi di Colonia, e da tutti i media tedeschi è stato interpretato come un chiaro indizio di un imminente addio alla Bundesliga. Resa inconfondibile dal logo personale di Auba, Amit-Blitz, ci sono anche i dettagli principali: 36154 km, 700CV con la possibilità di toccare i 350 km/h e poi il prezzo: 279.980 euro, non un euro in più, non un euro in meno.