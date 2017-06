Audi Cup, Simeone gela l'Inter: "In estate sarò ancora qui"

Dopo il no (quasi) definitivo di Antonio Conte ("L'obiettivo è rimanere qui a lungo") alla panchina dell'Inter arriva anche quello di Diego Pablo Simeone, che annuncia ufficialmente di voler restare all'Atletico.

Il Cholo aveva aperto più volte a un possibile ritorno in Italia e le sue dichiarazioni d'amore nei confronti dei nerazzurri avevano fatto sognare i tifosi (e il club), ma ora il tecnico argentino ha spento ogni speranza: "Resto? Se presento queste gare è un segnale chiaro. Ci vedremo sicuramente all'Audi Cup", ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dell'Audi Cup, torneo estivo che vedrà impegnati i colchoneros insieme a Bayern e Liverpool.

L'assegno in bianco del gruppo Suning (offerti 15 milioni a stagione) dunque non ha convinto Simeone, desideroso di chiudere il ciclo iniziato con l'Atletico e di allenare nel nuovo stadio Metropolitano: l'ex centrocampista è legatissimo al pubblico colchoneros, come dimostrato ancora una volta al termine della semifinale di Champions contro i cugini del Real.

Cinque stagioni da giocatore più sei da tecnico a Madrid. Il prossimo anno sarà il settimo e l'Inter è dunque costretta a guardare altrove: Spalletti, Jardim e Pochettino sono al momento i nomi più caldi.