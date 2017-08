Aubameyang: "Io voglio venire al Milan ma loro stanno dormendo"

Aubameyang non si nasconde davvero più dopo un'estate di segnali social. Nel corso di una diretta Instagram, a un tifoso che gli chiedeva di tornare al Milan, l'attaccante ha risposto così: "Io lo voglio, ma loro stanno dormendo, cosa devo fare?". Il 28enne ha poi imitato lo speaker di San Siro quando un altro supporter gli ha fatto notare che la maglia numero 7 dei rossoneri è ancora libera.



Questa mattina la punta, autore di tre gol in coppa di Germania contro il Rielasingen, ha saltato l'allenamento a causa di un lieve raffreddore, come comunicato dalla società giallonera su Twitter. Nulla di strano se non fosse per le voci di mercato alimentate, come detto, dallo stesso giocatore. I tifosi del club di via Aldo Rossi sognano ma il tempo stringe...

@Aubameyang7 fehlte heute aufgrund einer leichten Erkältung beim Training. pic.twitter.com/35qTinA3UK — Borussia Dortmund (@BVB) August 13, 2017