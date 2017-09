Aubameyang: "Il Real non mi vuole più. Progetto Milan interessante"

Pierre-Emerick Aubameyang, probabilmente, non si sarebbe immaginato di giocare un'altra stagione con la maglia del Borussia Dortmund: in estate è stato vicino a Psg, Milan, Marsiglia e alla Cina (ma non al Real Madrid). Lo ha spiegato lui stesso a RMC: "All'inizio di giugno ho incontrato il presidente Al-Khelaifi, voleva portarmi a Parigi. Poi è arrivato il nuovo ds, Henrique Antero ha bloccato tutto". Poi è stato il turno dell'offerta orientale: "Non l'ho considerata, è mancata la professionalità e quindi ho rinunciato ad ascoltarli. Sono venuti qui, hanno mollato la presa, hanno detto che sarebbero tornati per rilanciare ma nessuno li ha più visti".



Sul Marsiglia: "Non sono sicuro della bontà del loro progetto ma è solo un mio parere. Se vogliono puntare al titolo e tornare grandi in Europa dovranno fare molto più di così". Ed eccoci al Milan: "Il loro progetto, non è un segreto, mi interessava molto. Ma poi l'affare non si è concretizzato per vari motivi".



Infine, il doloroso capitolo del Real Madrid (a più riprese indicato da Aubameyang come il vero sogno): "Non voglio più parlarne, forse non mi vogliono più. Ma io voglio dimostrare a chi mi sottovaluta che si sta sbagliando: continuerò a lottare per migliorare".