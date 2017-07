Aubameyang dice no alla Cina: si riapre la pista Milan

Un grande assist al Milan. Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe rifiutato l'offerta del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro riaprendo così la pista rossonera, secondo quanto riporta uno degli intermediari che sta curando l'operazione. Con il no dell'attaccante ci sarebbe infatti una (pericolosa) concorrente in meno e anche il Chelsea non sarebbe convinto dell'operazione nonostante il pressing di Conte. Inoltre le richieste del padre-agente della punta sul fronte ingaggio si sarebbero abbassate: non più 12 milioni di euro ma intorno agli 8.



Fassone e Mirabelli faranno dunque un tentativo concreto per arrivare al 28enne. Serviranno non pochi milioni di euro: almeno 60 bonus inclusi per convincere il Borussia Dortmund ma in questo senso la società di via Aldo Rossi spera di fare cassa attraverso le cessioni di Bacca (20 milioni), Lapadula (prestito con obbligo di riscatto intorno ai 13) e De Sciglio (valutato 12 milioni) oltre ad altre uscite e sferrare l'assalto decisivo. Non è un affare semplice e tuttavia da questa sera le possibilità di una riuscita sono in sensibile rialzo.