Aubameyang, Cavani, D. Costa, Falcao: Milan, Li Yonghong vuole un top player!

Un grandissimo colpo nell'ultima settimana di mercato. Come spiegato dal ds Mirabelli ai microfoni di Premium Sport, il Milan è al lavoro per fare un altro regalo ai tifosi. Tifosi che possono sognare perché la proprietà cinese, il presidente Li Yonghong, vuole un top player in attacco. Un nome che faccia impennare gli abbonamenti e le vendite della magliette.



Partendo da un simile presupposto il club di via Aldo Rossi tiene calde diverse piste ma sono principlamente quattro i giocatori sul taccuino dei dirigenti rossoneri: oltre ai già noti Aubameyang (il Borussia Dortmund chiede 80 milioni di euro ma la punta sarebbe favorevole al ritorno a Milanello) e Diego Costa (l'Atletico sembrerebbe ancora favorito sebbene abbia il mercato in entrata bloccato fino a gennaio) ecco spuntare anche Cavani e Radamel Falcao.



Il Psg 'sacrificherebbe' dopo l'acquisto di Neymar e quello vicinissimo di Mbappé, mentre il numero 9 monegasco potrebbe decidere di cambiare aria lasciando il Monaco dopo l'ormai prossima partenza dello stesso Mbappé e il gap crescente con i parigini, destinati a dominare la Ligue 1. In tutti e quattro i casi il Milan spenderebbe una cifra notevole ma, come detto, la società non intende rinunciare al meglio che c'è in circolazione.



Sullo sfondo restano Kalinic (principio di accordo con la Fiorentina sulla base di 25 milioni), molto apprezzato da Montella, e Ibrahimovic. Lo svedese sarebbe un'aggiunta, non escluderebbe cioè l'arrivo di uno dei big sopracitati.