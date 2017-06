Aubameyang, assalto dalla Cina: offerta di 150 milioni!

Centocinquanta milioni per Aubameyang. L'ennesima folle offerta arriva ovviamente dalla Cina: a parlarne è la stampa tedesca che rivela di un forte interesse dello Shanghai Sipg per l'attaccante del Borussia Dortmund. L'ex milanista, che sarà impegnato a breve nella Coppa d'Africa che si giocherà nel suo Gabon, ha segnato 16 gol in 15 partite di campionato ed è nel mirino dei principali club europei, Real Madrid in primis: a lui lo Shanghai Sipg, che in rosa vanta già i brasiliani Oscar e Hulk, offrirebbe 41 milioni a stagione rendendolo così il giocatore più pagato al mondo.