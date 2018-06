Attento Milan, lo United piomba su Bonucci

Ancora voci sul futuro Leonardo Bonucci: arrivano come sempre dall'Inghilterra, dove il giocatore in passato è stato a lungo inseguito dal Chelsea. Il verdetto della Uefa, che ha escluso il Milan dalle coppe europee per un anno, ha messo in allarme tutti i club più gettonati, che adesso si sentono autorizzati ad andare a caccia di qualche big rossonero.

Secondo il Sunday Times, nel futuro del centrale difensivo del Milan e della Nazionale azzurra ci sarebbe il Manchester United, che sta cercando di allestire una squadra oltremodo competitiva per José Mourinho. Il tecnico portoghese ha scelto Bonucci, lo preferisce anche ad Alderweireld (Tottenham) e Skriniar (Inter), e per lui i Red Devils metterebbero sul piatto una cifra vicina a quella spesa la scorsa estate dai rossoneri (42 milioni), che risparmierebbero sull'ingaggio.

Bonucci ha ripetuto più volte di voler restare a Milano, ma senza Europa e davanti all'offerta di uno dei club più importanti del mondo potrebbe cambiare idea, soprattutto se a Manchester arrivasse anche Robert Lewandowski, che secondo il Sun sarebbe l'obiettivo numero uno per l'attacco dello United.