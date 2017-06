Attento Milan, la Juventus non molla la presa su Donnarumma

Resta intricata la questione Donnarumma-Milan. Come riferisce il nostro Paolo Bargiggia, le indiscrezioni secondo cui il club di via Aldo Rossi avrebbe punito il portiere con la panchina (o la tribuna) in caso di mancato rinnovo hanno fatto infuriare Raiola: sarebbe per questo saltato l'incontro in programma questa settimana tra l'agente e la società rossonera.



Passata la tempesta, resteranno sul tavolo due opzioni. La prima consiste in un rinnovo che accontenti entrambe le parti, ovvero un rinnovo in stile Pogba, con l'impegno quindi a lasciare partire in futuro il giocatore in caso di offerte importanti. Chi potrebbe acquistare il giovane portiere? Il Manchester City sta per chiudere con il Benfica per Ederson mentre lo United ha in piedi una trattativa con De Gea sebbene alla fine potrebbe fiondarsi sul portiere milanista.



Il piano B (meno probabile) prevede invece che il Milan non faccia arrivare a scadenza Donnarumma vendendolo per una cifra inferiore a quella che potrebbe guadagnare più avanti. In questo caso a Milanello partirebbe la caccia a un nuovo portiere: Szczesny e Perin sono nomi caldi.



Sullo sfondo resta comunque la Juventus. I bianconeri non hanno mai davvero mollato la presa e tra un anno e mezzo, quando cioè Buffon si ritirerà dal calcio giocato, potrebbero tentare l'assalto al 18enne, obiettivo numero uno per la porta.