Attenta Juventus: sondaggio del Barcellona per Douglas Costa

Avversario insidioso per la Juventus nella corsa a Douglas Costa. Come riporta As, il Barcellona avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista brasiliano del Bayern Monaco da tempo nel mirino dei bianconeri. Dai blaugrana sarebbe partita solo una richiesta di informazioni al momento anche perché sono numerosi i giocatori finiti sul taccuino del club spagnolo: Ousmane Dembelé, Coutinho, Mahrez, Vitolo e Ismaila Sarr. Il Barça prima di affondare per uno di questi obiettivi aspetta indicazioni chiare dal tecnico Valverde in merito al modulo che verrà adottato nella prossima stagione.



L'inserimento dei vicecampioni di Spagna resta comunque pericoloso e la Juve potrebbe decidere di accelerare per chiudere e sbaragliare del tutto la concorrenza. Per strappare al Bayern Douglas Costa, finito ai margini del progetto di Ancelotti, servono 30 milioni di euro.