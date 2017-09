Attenta Juve: Marotta e Paratici nel mirino del Barcellona

'Saccheggiare' la Juventus per ripartire e tornare grandi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i blaugrana starebbero pensando a Beppe Marotta e Fabio Paratici, rispettivamente ad e ds bianconeri, che hanno condotto il club piemontese a sei scudetti consecutivi e a due finali di Champions League. In Catalogna il momento non è dei migliori a causa del mercato giudicato insoddisfacente (Neymar è stato sostiuito dallo strapagato Dembelé), e a causa dei continui successi del Real Madrid, storico rivale.



Il presidente Bartomeu è finito nella bufera e il prossimo giugno si potrebbero tenere le elezioni anticipate: Agustí Benedito ha avviato tra i soci la raccolta firme per arrivare alla mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale giunta del Barça. Lo stesso Benedito e l'ex numero uno Laporta sarebbero i più probabili successori alla guida del club: i nomi di Marotta e Paratici figurerebbero sul loro taccuino. Del resto i due, alla guida della Juve, hanno messo a segno importanti colpi di mercato. Quelli che sono mancati dalle parti del Camp Nou questa estate...