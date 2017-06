Atletico, Simeone: "Tutti sanno che un giorno allenerò l'Inter"

Alla vigilia del match di Champions contro il Bayern Monaco (in diretta in esclusiva alle ore 20.45 su Premium Calcio 1), l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, durante la conferenza stampa della vigilia all'Allianz Arena, si è soffermato brevemente sui nuovi rumors legati all'accostamento all'Inter: "Il mio futuro è molto chiaro -ha detto il Cholo - credo di non avere nulla da commentare".

A chi gli chiedeva spiegazioni riguardo le parole del figlio Giovanni a Onda Cero ("Un giorno mio padre siederà sulla panchina dell'Inter" ndr), però, Simeone ha risposto con una frase abbastanza chiara e che accende l'entusiasmo dei supporter nerazzurri: "Giovanni è mio figlio, parlo tanto con lui; i miei figli, mia moglie, mia sorella, mio padre, tutti sanno che un giorno allenerò l'Inter. Non è una novità" ha assicurato Simeone.

Il contratto di Simeone con l'Atletico scadrà nel 2018 (dopo che il Cholo ne ha accorciato la durata), per l'Inter dunque due possibilità: prenderlo già questa estate, oppure aspettare la scadenza dell'accordo con il club spagnolo.

ZANETTI: "IL FUTURO NESSUNO LO SA"

Intervistato a margine di un evento organizzato per la Fondazione Pupi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato così le parole di Simeone: “Domenica saluterò Giovanni, che conosco sin da bambino e l’ho visto crescere. Su Diego allenatore dell’Inter, quello che accadrà chi lo sa. Ci concentriamo su mister Pioli, dobbiamo essere vicino a lui e pensare di migliorare, tentando di arrivare il più in alto possibile. Il futuro nessuno lo sa”.