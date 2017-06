Atletico, Simeone categorico: "Non allenerei mai il Real Madrid"

"Per una questione sentimentale non allenerei mai il Real Madrid ma nemmeno mi chiamerebbero. Ma un altro club spagnolo sì, lo allenerei. In futuro mi piacerebbe diventare il ct dell’Argentina ma devo ancora migliorare come allenatore. Mi piacerebbe farlo nella parte finale della mia carriera, se ancora mi vorranno". Diego Pablo Simeone, in un'intervista a El Transitor, dà qualche indicazione sul suo possibile futuro.



Il presente invece si chiama Atletico Madrid: "Questa stagione è la più difficile di tutte. Ci siamo dovuti reinventare continuamente per gli infortuni di giocatori importanti. Ma quello che conta, alla fine, è il risultato finale, è per quello che vieni valutato. Qualsiasi altra squadra non avrebbe mai recuperato dopo aver perso due finali di Champions quasi consecutive mentre noi siamo ancora lì".



E a proposito della finale di San Siro il Cholo spiega: "Per me quello di Milano è stato fallimento. Per me fallimento è non raggiungere l’obiettivo e io avevo l’obiettivo di vincere quella Champions. Non ce l’ho fatta e mi ha fatto male, malissimo. Non sapevo se avrei avuto ancora la forza di guidare questo gruppo".



Infine una stoccata a chi dice che la sua squadra non è 'bella': "Dicono che giochiamo male? E’ vero, giochiamo talmente male che è per questo che siamo sempre così competitivi".