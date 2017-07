Atletico Madrid-Vitolo: tutto fatto, va al... Las Palmas

Fai una legge e si troverà sempre il modo di raggirarla. Il vecchio adagio popolare non si smentisce mai: il caso Vitolo, in tal senso, è emblematico. L'Atletico Madrid è stato sanzionato dalla Fifa con il blocco del calciomercato in entrata per il tesseramento irregolare di giovani calciatori: ma da grande club europeo qual è, ha comunque scelto una soluzione per aggirare l'ostacolo.



Fino a gennaio i colchoneros non potranno tesserare calciatori, eppure Vitolo, esterno d'attacco classe 1989, ha da poco sostenuto le visite mediche e da inizio 2018 sarà a disposizione di Simeone. Il punto è che a pagare la clausola rescissoria di 37,5 milioni al Siviglia non sarà l'Atletico Madrid, ma il Las Palmas. Il club delle Canarie, dunque, tessererà Vitolo e lo terrà fino a gennaio, per 6 mesi. A quel punto ci sarà un'altra operazione di mercato perfettamente regolare che vedrà Vitolo passare dalle Canarie all'Atletico.



Il Barcellona, che due estati fa aveva subito la stessa punizione, aggirò le regole in modo differente perché di fatto acquistò Arda Turan dall'Atletico già in estate e poi lo tenne fermo per sei mesi. I colchoneros hanno preferito dare la possibilità al loro futuro atleta di giocare comunque da qui a gennaio.





¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 luglio 2017