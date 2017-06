Atletico Madrid, ufficiale: rinnovo e clausola da 100 milioni per Carrasco

In questo inizio di stagione sta facendo vedere numeri di altissimi livello e, anche per questa ragione, l'Atletico Madrid lo ha voluto premiare: Yannick Carrasco ha rinnovato il proprio contratto con i Colchoneros fino al 2022. "Sono molto contento di poter giocare per molti altri anni con questo club", le sue parole al momento della firma. Non è tutto: nel nuovo accordo è presente una maxi clausola rescissoria da 100 milioni di euro.



Nel 2015-16 l'esterno d'attacco belga classe 1993 ha realizzato 5 reti - tra cui quello in finale di Champions League contro il Real Madrid - in 43 match. In questa stagione, invece, gli sono bastate 11 partite per eguagliare i numeri della scorsa annata. "Il suo rinnovo è una grande notizia per tutti coloro che amano l'Atletico - ha dichiarato José Luis Perez Caminero, direttore sportivo dei Colchoneros - È una ragazzo molto giovane, ma di grande personalità, in grado di trascinare la squadra in ogni momento del match".