Atletico Madrid, ufficiale: Diego Costa arriva per 55 milioni più 10 di bonus

Adesso è davvero tutto fatto: Diego Costa torna un giocatore dell'Atletico Madrid. Dopo i rumors della mattinata, è arrivata anche l'ufficialità: i colchoneros hanno trovato l'accordo definitivo con il Chelsea per l'acquisto dell'attaccante, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, ma potrà essere tesserato soltanto a gennaio a causa del blocco del mercato imposto all'Atletico.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 settembre 2017

Costeràe per il Chelsea è un vero affare, considerando che Diego Costa era un vero e proprio esubero, messo fuori rosa dal club per scelta di Antonio Conte. Tre estati fa arrivò a Londra proprio dall'Atletico per 38 milioni, ecco perché per i Blues è una cospicua plusvalenza: il giocatore, tra l'altro, l'aveva anche "pronosticato" in estate, rivelando che ai Blues "sarebbe entrata in cassa una cifra superiore a quella che avevano speso per lui".Classe 1988, Diego Costa è diventato grande con la maglia dell'Atletico segnando i 27 gol in 35 partite di Liga che trascinarono Simeone allo storico trionfo in campionato nel 2014. Ora il Cholo riavrà il suo centravanti che ha rifiutato il trasferimento in Cina e la corte di tanti altri club, Milan compreso, perchè voleva solo tornare "a casa". E fino al 2021, se rispetterà il contratto, è lì che giocherà, seppur nel nuovo stadio Metropolitano e non più al Vicente Calderon.