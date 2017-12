Atletico Madrid, Simeone: "Mi fido di Griezmann. È coinvolto nel progetto"

All'Atletico Madrid continua a tenere banco la questione Griezmann. Secondo diverse voci provenienti dalla Spagna il Barcellona è pronto a pagare la prossima estate clausola rescissoria da 100 milioni e sta tentando di raggiungere già ora un accordo economico con il giocatore tanto che, ha riferito un portavoce della società il Mundo Deportivo, i colchoneros avrebbero intenzione di denunciare i blaugrana alla Fifa per i contatti con l'attaccante. Sul francese ci sarebbe anche il Manchester United: per il Daily Mirror Josè Mourinho avrebbe individuato nel 26enne francese l'uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo.



Sulla questione è intervenuto anche Diego Pablo Simeone alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Espanyol. "Il club sta trattando nel migliore dei modi Griezmann e anche lui mi sembra coinvolto, molto impegnato nel nostro progetto. E' un giocatore-chiave per noi. Mi fido di Griezmann, credo in lui, anche se il meglio deve ancora venire. Quello che vogliamo è che Griezmann segni, se lo fa è meglio per tutti", le parole del tecnico dell'Atletico.



"Non posso prevedere come andranno le cose, perché siamo nel bel mezzo della stagione. La situazione è molto mutevole, viviamo alla giornata, puntando ai nostri obiettivi e cercando sempre di migliorare - prosegue il Cholo -. Costa e Vitolo? Finché non sono definitivamente con noi, preferisco pensare ai giocatori che adesso ho a disposizione.