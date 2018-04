Atletico Madrid, Simeone: "Ho detto a Dybala che è un grande"

Prima l'anticipazione a sorpresa, poi la smentita ufficiosa ed ora anche quella ufficiale: Paulo Dybala e Diego Pablo Simeone non hanno mai parlato di un futuro assieme, che sia all'Atletico Madrid, alla Juventus o addirittura al Paris Saint Germain. "Sì, è vero: ho incontrato Dybala, era a cena con altri amici nel mio stesso ristorante. Gli ho solo detto quello che penso e cioè che è un calciatore eccellente, non si è però parlato di calciomercato" ha detto il Cholo in conferenza, un normale scambio di battute tra due personaggi del mondo del calcio, oltretutto connazionali.



Simeone se l'é presa poi con chi ha fatto circolare la voce in Spagna: "Qualche giornalista ha cercato di cambiare la realtà dei fatti, purtroppo i professionisti che fanno bene il loro mestiere vengono penalizzati da coloro che sbagliano. Ma ormai abbiamo imparato a conviverci con queste cose". Lato juventino, invece, il presunto scoop era stato accolto con una risata da Giuseppe Marotta, proprio ai nostri microfoni.