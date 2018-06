Atletico Madrid, Lemar in arrivo dal Monaco: "Principio d'accordo"

Thomas Lemar è stato uno dei volti più belli della cavalcata del Monaco 2016-17, quello campione di Francia con Mbappé: a differenza dell'attaccante, lui è rimasto un altro anno e non si è ripetuto, come tutta la squadra, sugli stessi livelli, segnando appena 2 gol in 30 partite di Ligue 1, ma servendo comunque 10 assist, la sua specialità. A breve lascerà anche lui il Principato, destinazione Atletico Madrid.





Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

A comunicarlo, dopo le voci che rimbalzavano dall'inizio delle giornata tra Francia e Spagna, sono stati i due club: ", lavoreremo per quello definitivo nei prossimi giorni", si legge sui profili social delle rispettive squadre. Lemar dovrebbe arrivare all'Atletico per una cifra pari a circae per Simeone sarà un gran colpo che colma il vuoto lasciato da Ferreira Carrasco.