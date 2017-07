Atletico Madrid, Griezmann mollato dall'agente per il no al Manchester United

"Le recenti decisioni sull'immagine e sul futuro di Griezmann non sono compatibili con quelle che avevo in mente per il nostro rapporto professionale. Lo ringrazio per la fiducia che ha avuto in me durante tutti questi anni e gli auguro il meglio in questo nuovo capitolo della sua carriera". Con queste parole all'Equipe Eric Olhats ha annunciato ufficialmente di non essere più l'agente dell'attaccante dell'Atletico Madrid.



La punta francese in pratica è stata scaricata dal procuratore per aver rifiutato l'offerta del Manchester United e rinnovato il contratto con i Colchoneros fino al 2022. "Sono rimasto all'Atletico soprattutto per il blocco del mercato. Il club ha bisogno di me ora più che mai e ho sentito di dover rimanere. Mi sarei sentito sporco. Non sarei stato la persona che credo di essere se avessi lasciato in questo modo" ha detto qualche giorno fa il giocatore a Four Four Two.



La scelta ha portato all'addio di Olhats che aveva scoperto Griezmann quando aveva 14 anni durante una partita tra le giovanili del Montpellier. L'agente era ed è tuttora anche un talent scout della Real Sociedad e aveva portato il suo ormai ex assistito nella squadra basca.