Atletico Madrid, Diego Costa: "Dybala? Questo club vuole il meglio"

La cena a Madrid tra Diego Pablo Simone e Paulo Dybala non è passata inosservata. Dal ritiro della nazionale spagnola Diego Costa è intervenuto così sull'argomento: "Non sapevo nulla della sua possibile firma, è un grande giocatore e l’Atletico vuole sempre il meglio".



Un invito esplicito all'attaccante argentino della Juventus sebbene sia altamente improbabile, per non dire impossibile, che la Joya vesta la maglia dei Colchoneros (più 'realistica' la pista Psg, che potrebbe cedere Neymar in estate, e che è interessato a Simeone per sostituire Emery in panchina).



Antoine Griezmann indossa già la maglia dell'Atletico ma al termine della stagione potrebbe salutare. A lui Diego Costa manda un messaggio preciso: "È importante per noi e spero possa esserlo anche in futuro. Sarei felice se rimanesse, sarebbe la cosa migliore per lui, anche se so che è molto ricercato. Mi ha chiamato per tornare qui, ora non può lasciarmi solo" .