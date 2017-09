Atletico Madrid, Diego Costa a gennaio per 60 milioni

Diego Costa sembra aver vinto la lunga guerra di nervi con il Chelsea. L'attaccante, messo fuori rosa da Conte al termine della scorsa stagione, da due mesi è in Brasile, intenzionato a tornare in Europa solo all'amato Atletico Madrid. I Blues hanno minacciato una multa salata, lo hanno anche inserito nella lista di giocatori eleggibili per la Premier League ma alla fine sembrano essersi arresi.



Secondo Marca, entro una settimana verrà trovato un accordo economico con i Colchoneros sulla base di 60 milioni di euro. Ovviamente il trasferimento sarà valido da gennaio, a sessione invernale riaperta, ma - se arrivasse una deroga del Chelsea - Diego Costa potrebbe allenarsi con l'Atletico da subito.



Per la punta sarebbe un ritorno a Madrid: con la maglia dell'Atletico ha giocato 135 partite segnando 64 gol dal 2010 al 2014 (con una piccola parentesi al Rayo Valleycano da gennaio a giugno 2012).