Atletico Madrid, Carrasco verso il Dalian Yifang per 60 milioni

Le prime voci su una possibile partenza dall'Atletico Madrid di Yannick Ferreira Carrasco risalgono a dicembre, quando lo scarso minutaggio riservatogli da Diego Pablo Simeone avevano spinto l'attaccante a cercare una nuova destinazione. Il Chelsea ci ha fatto un pensierino, è stato accostato anche a Juventus e Milan ma alla fine il belga dovrebbe finire in Cina.



Carrasco non è stato convocato per la partita di Europa League contro il Copenaghen ed è un segnale di come il passaggio al Dalian Yifang, club neopromosso e pronto a sborsare 60 milioni di euro. Di questi, solo un terzo andrà però ai Colchoneros: 30 milioni finiranno in tasse in Cina (la famosa luxury tax che avrebbe dovuto frenare i grandi acquisti), 22,5 all'Atletico e i restanti 7,5 al Monaco che deteneva i diritti di una futura rivendita dagli spagnoli.



Nessuna conferma sullo stipendio, si parla di 10-12 milioni all'anno.