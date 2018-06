Atletico, Griezmann: "Alle 21.30 svelo il mio futuro"

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6 — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 giugno 2018

Antoine Griezmann acceterà la proposta del Barcellona o deciderà di restare all'Atletico Madrid accettando invece l'offerta di rinnovo presentata dai colchoneros? Il dilemma di calciomercato che sta facendo impazzire la Spagna potrebbe trovare una risposta questa sera alle 21.30, ma più probabilmente si protrarrà fino alla fine del Mondiale della Francia.

"Questa sera svelerò la mia decisione" ha annunciato Griezmann con un video su Twitter 'marchiato' Movistar, particolare che induce a pensare che possa trattarsi soltanto di una travata pubblicitaria in stile Zlatan Ibrahimovic. D'altronde Le Petit Diable ha avuto l'occasione di svelare la propria decisione già qualche giorno fa, ma quando tutto il mondo aspettava l'annuncio lui ha glissato dichiarando di aver già deciso, ma che comunicherà la sua decisione solo a Mondiale concluso. Sembra difficile che possa aver cambiato idea così in fretta, ma basterà aspettare qualche ora per scoprirlo.