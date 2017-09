Atalanta, Spinazzola: "La Juve è un sogno, farò di tutto per prendere questo treno"

Leonardo Spinazzola esce allo scoperto. Il terzino è stato acquistato dalla Juventus ma secondo gli accordi precedenti con l'Atalanta dovrebbe restare in prestito a Bergamo anche in questa stagione. I bianconeri stanno però spingendo per portare subito a Torino il giocatore ma i nerazzurri fanno muro. "Poter tornare alla Juve a 24 anni è il raggiungimento di un sogno. Un sogno sudato combattuto cercato e finalmente concretizzato dopo anni di prestiti e sacrifici" scrive l'esterno in un lungo post su Instagram. Il messaggio è chiaro: "Non chiedetemi di smettere di sognare. Perché ci sono treni che forse passano una volta sola nella vita ed io ora farò di tutto per prenderlo, sempre e comunque con l'Atalanta nel cuore".