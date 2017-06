Atalanta, Siqueira primo colpo: è a un passo

Primo colpo da grande per l'Atalanta: è in arrivo dall'Atletico Madrid Guilherme Siqueira, terzino sinistro brasiliano che i colchoneros acquistarono dal Benfica nel 2014 per sostituire Filipe Luis. Nell'ultima stagione trascorsa in prestito al Valencia, l'esterno difensivo ha giocato poco, collezionando appena 10 presenze in campionato anche per colpa di una serie di infortuni che lo hanno costretto a diversi stop: per Gasperini, però, non sarebbe un salto del buio considerando sia l'esperienza internazionale del giocatore, sia il suo passato in Serie A. Siqueira, infatti, ha giocato un anno e mezzo nelle giovanili dell'Inter e, dopo una breve parentesi alla Lazio (senza mai mettere piede in campo), è passato da Ancona (Serie B) e Udinese (3 presenze in A). Per lui sarebbe un ritorno in Italia dopo 7 anni. Due estati fa, inoltre, è stato a un passo dalla Juve che poi riuscì a mettere le mani su Alex Sandro cambiando obiettivo.



Siqueira arriverebbe a costo zero dall'Atletico Madrid: il suo contratto scade nel 2018 e il difensore non rientra nei piani di Simeone (che lo ha messo da parte da quando ha riavuto Filipe Luis). Il suo eventuale arrivo mette in dubbio la permanenza di Spinazzola, preso in prestito biennale (fino al 2018) dalla Juve: a questo punto è legittimo pensare che i bianconeri possano aver chiesto in anticipo il rientro dell'esterno italiano che ha disputato una grande stagione con l'Atalanta contribuendo alla cavalcata verso l'Europa League.