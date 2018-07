Atalanta, preso Zapata dalla Sampdoria

Blitz a sorpresa dell'Atalanta: ieri sera l'offerta alla Sampdoria per Duvan Zapata che in poche ore è diventato un giocatore nerazzurro. Manca ancora l'ufficialità ma l'affare è già definito in tutte le sue sfumature, l'attaccante colombiano si trasferisce in prestito biennale da 12 milioni di euro più 14 di riscatto per un'operazione da 26 milioni complessivi.



Zapata sembrava destinato alla Cina, era forte il pressing del Jiangsu Suning (che ora potrebbe puntare su Eder dall'Inter), ma invece ha trovato la quarta squadra italiana dopo Napoli, Udinese e Sampdoria. Per sostituirlo, i blucerchiati stanno pensando a Gregoire Defrel in uscita dalla Roma.