Atalanta, Percassi jr: "Riscatteremo Cristante per 5 milioni"

Quanto vale Bryan Cristante? Tre anni fa, quando lui ne aveva 19, il Milan lo ha venduto al Benfica ricavandone poco più di 5 milioni: in Portogallo è cresciuto più come uomo che come calciatore considerando che al ritorno in Italia, tra Palermo e Pescara, ha avuto più di una di una difficoltà. Poi, a gennaio, è cambiato tutto: si trasferisce all'Atalanta per sostituire (numericamente) Gagliardini a centrocampo, si prende pian piano il posto da titolare, chiude la stagione con 3 gol. E ora siamo già a 7, 4 in campionato, 3 in Europa League, in 16 partite. Niente male per un mediano.



"Ha avuto una crescita esponenziale da quando è arrivato da noi - spiega Luca Percassi, a.d. dell'atalanta -. È diventato un centrocampista moderno, che ha tecnica, forza, senso del gol. Lo riscatteremo dal Benfica per una cifra vicina ai 5 milioni. È troppo importante, sono sicuro che anche da lui ripartirà la ricostruzione del nostro calcio. Mi piacerebbe vederlo insieme a Gagliardini in Nazionale. Hanno caratteristiche che si completano: Cristante più offensivo, l’altro fa benissimo la diga". 5 milioni nel 2014, dunque, 5 miloni adesso. Altra mezza stagione con Gasperini e chissà quante squadre busseranno alla porta per Cristante. E quanti milioni in più dovranno tirare fuori.