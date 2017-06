Atalanta-Mounier, è ufficiale: il St. Etienne lo scarica dopo 4 giorni

È la storia del mercato invernale 2017: Anthony Mounier è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Solo quattro giorni fa era diventato, ufficialmente, un nuovo giocatore del St. Etienne ed è qui la stranezza della vicenda: il Bologna, dopo una lunga trattativa, aveva ceduto il trequartista al club di Ligue 1 a titolo definitivo: i tifosi dei "Verts", però, non hanno accolto bene la notizia e hanno insultato Mounier, cresciuto nei rivali del Lione. Così gli stephanois ci ripensano e cercano di scaricare immediatamente il giocatore: ci riescono in fretta perché l'Atalanta ci aveva già provato senza esito col Bologna. Così dopo solo 4 giorni Mounier torna in Italia, con la speranza di riscattare la prima parte di stagione dove ha trovato poco spazio.