Atalanta, l'agente di Conti: "Non mi farò mettere il guinzaglio da Percassi"

Non si interrompono i botta e risposta tra l'agente di Andrea Conti e l'Atalanta. Ieri il presidente nerazzurro Percassi aveva replicato alle parole di Mario Giuffredi ("Conti vuole solo il Milan") in maniera netta i microfoni di Premium Sport: "Il procuratore può dire quello che vuole ma il giocatore ha 4 anni di contratto con noi e ci siamo comportati sempre da persone perbene con lui e con chi lo rappresenta". Nella giornata odierna è arrivata la dura controreplica a TuttoMercatoWeb: "Voglio ricordare al Signor Percassi che nei miei rapporti con l'Atalanta ci sono stati quattro rinnovi di contratto e mi sono fatto pagare solo una volta. Questa è la dimostrazione che il sottoscritto gli interessi economici li mette da parte o forse non sa essere così bravo come l'Atalanta a metterli in primo piano".



Giuffredi va oltre e rivendica un aumento di inaggio per il suo assistito: "Non ho nessun problema a far rimanere Conti all'Atalanta. E aggiungo: visto che Percassi stesso ha dichiarato di capire Andrea il cui ingaggio attuale è pari ad un decimo rispetto a quello che gli offre il Milan, allora gli adegui il contratto rispetto all'offerta dei rossoneri. Non chiederò neanche un euro per il lavoro che svolgerò per il contratto del mio assistito così faremo vedere a tutta Italia chi ha interessi economici e chi no. Oggi dicono che lo valutano 30 milioni, a gennaio invece Sartori mi diceva che proprio Andrea era più indietro rispetto a tutti".



L'agente quindi affonda il colpo: "Il Presidente Percassi pensa che io sia rincoglionito? So che ha quattro anni di contratto, ma so anche che Luca Percassi durante un pranzo mi ha ribadito a febbraio che se fosse arrivata una richiesta importante il ragazzo sarebbe andato via. Deve mantenere la parola. Il contratto di quattro anni non sia una forma di ricatto, anche perché chi mi conosce bene sa che non mi sono mai fatto mettere il guinzaglio da nessuno, e non me lo farò mettere da Percassi e dall'Atalanta".



"Sono partiti diversi calciatori, da Kessie a Gagliardini fino a Caldara. E poi il Milan e io abbiamo avvisato Sartori dell'incontro: evidentemente Percassi non è stato informato bene dal suo direttore sportivo. L'Atalanta prova a fare il suo lavoro, ma questi comportamenti nei confronti di chi ha dato tutto e verso di me, non mi piacciono" conclude Giuffredi.