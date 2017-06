Atalanta, Gomez può partire: ha offerte dalla Cina

L'Atalanta rischia di perdere un altro pezzo pregiato: dopo Gagliardini, ormai in partenza per l'Inter, Gasperini potrebbe ritrovarsi da qui al 31 gennaio senza il Papu Gomez. L'esterno d'attacco argentino, infatti, ha delle offerte dalla Cina e i bergamaschi le stanno valutando: il club, del resto, pensa a una sostanziale plusvalenza per un giocatore di quasi 29 anni arrivato per soli 5 milioni dal Metalist nel 2014. Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Lasagna e Di Gaudio, entrambi del Carpi. Dopo la splendida prima parte di stagione che ha di fatto garantito la salvezza ampiamente anticipata, l'Atalanta sembra badare a a far cassa in questo momento.