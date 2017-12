Atalanta, Cristante via a gennaio? In pole position c'è l'Inter

Il sesto posto in classifica dell'Atalanta non sorprende più. La banda di Gasperini ormai sembra puntare all'Europa più che alla salvezza come succedeva fino a poche stagioni fa. Sorprende invece come in ogni stagione i nerazzurri sappiano mettere in vetrina protagonisti nuovi. E se l'anno scorso i top player di Gasp erano il Papu Gomez e Petagna, rimasti in nerazzurro, e Conti, Kessie e Gagliardini, ceduti i primi due al Milan e l’ultimo all'Inter, in pochi mesi si sono accese nuove stelle: quelle di Ilicic e, soprattutto, di Bryan Cristante, vero trascinatore del centrocampo nerazzurro e ora micidiale anche sotto porta (9 gol nel 2017 e ben 6 reti in 16 presenze in questo campionato, suo suo record personale).

Un Cristante così non si era mai visto, perché con la maglia del Milan aveva dimostrato di avere qualità, ma mai veramente espresse, né con I rossoneri, né con il Benfica. Poi per sua fortuna è arrivato un maestro come Gasperini, che lo ha plasmato e lo ha trasformato da giovane promessa a campione del nostro campionato. Una trasformazione che ha convinto l'Atalanta a riscattare il giocatore dal club portoghese per 5 milioni bonus compresi per poi rimetterlo sul mercato a peso d’oro (almeno 25 milioni). Al momento l'Inter è davanti a tutti, ma non è difficile immaginare che possa presto scatenarsi un’asta, magari già per il mercato di gennaio. Se Cristante dovesse essere ceduto nella finestra invernale, infatti, non sarebbe certo una sorpresa, perché l’Atalanta si rinnova continuamente, un occhio al campionato, un altro ai giovani, e soprattutto due occhi fissi sul bilancio.