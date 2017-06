Atalanta, Caldara fuori con l'Empoli per via delle visite mediche con la Juventus

Ormai non ci sono dubbi: Mattia Caldara sarà presto, a tutti gli effetti, un giocatore della Juventus. Come rivelato da Premium Sport, il difensore classe '94 passerà ai bianconeri per circa di 15 milioni di euro (con i bonus si può salire fino ai 25), ma il suo trasferimento a Torino non dovrebbe avvenire comunque prima dell'estate 2018, a meno di clamorose anticipazioni.



A ulteriore conferma della chiusura della trattativa, c'è un importante dettaglio rivelato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, infatti, non sarebbe stato impiegato nell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli, giocata martedì, in quanto il giorno seguente sarebbe stato impegnato nelle visite mediche proprio con la Juventus.