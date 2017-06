Asse Suning-Fiorentina: 80 milioni per Kalinic e Bernardeschi

Un viaggio lampo quello di Luciano Spalletti. Neanche il tempo di mettere il timbro sul passaporto, eccolo già pronto a ripartire per l'Italia. Tutto in poche ore, un blitz vero e proprio per conoscere Zhang senior e porre le basi per il mercato dell'Inter che verrà. E nella valigia che Spalletti imbarcherà sul Nanchino Milano, la (quasi) certezza che uno dei suoi ex giocatori lo seguirà in nerazzurro.

E' il tedesco Rudiger il nome in evidenza. E le basi per limare i 50 milioni che la Roma chiede, ci sono. Quindi niente Nainggolan e verosimilmente niente Strootman. Continunando a parlare di difesa, rimane vivo l'interesse per Acerbi, pallino di Spalletti. Dal Portogallo lo Sporting manifesta interesse, ma il centrale preferisce Milano.

Il piatto caldo, visto che buona parte degli incontri tra il tecnico e la famiglia Zhang è stata intorno a un tavolo, è legato a un filo che conduce alla Fiorentina. L'accordo di parternship commerciale tra il gruppo Suning e la famiglia Della Valle è ormai noto da questo inverno e il passaggio di Paulo Sousa allo Jiangsu sta apparecchiando un discorso ampio con due gioielli di casa Viola.

Kalinic potrebbe seguire il portoghese, mentre il pezzo pregiato Bernardeschi prende quota nell'attacco della prossima Inter. Dalla Cina c'è la volontà di investire 80 milioni di euro in questa maxi operazione internazionale. Il numero dieci viola ha dato l'ok al trasferimento scegliendo un futuro nerazzurro e non bianconero come sembrava qualche giorno fa.

Ma non va dimenticato l'aspetto cessioni. Il nodo Perisic è ormai argomento quotidiano. Il braccio di ferro tra Spalletti che vorrebbe tenerlo e il gruppo Suning che vorrebbe venderlo prosegue.

