As: Ronaldo-Juventus, Perez ora chiede 150 milioni

Il sogno era quello di poter vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus oggi, 7/7, per aggiungere un tocco di fantasia in più a quello che comunque è un affare che ha i giorni contati: i tifosi bianconeri devono ancora aspettare (martedì potrebbe essere il giorno buono) perché, come riporta As, ora Florentino Perez vuole una mossa pubblica da parte del giocatore.



Corsi e ricorsi: nel 2014 Xabi Alonso fu liberato per soli 9 milioni di euro solo quando, in conferenza stampa, annunciò "il club voleva tenermi, sono io che voglio partire". In un momento storico in cui Perez ha dovuto vivere l'addio improvviso di Zinedine Zidane, non vorrebbe risultare agli occhi dei tifosi quello che ha lasciato andare via la stella più luminosa a "prezzi da saldo" (per così dire...) considerando la clausola da un miliardo di euro. Ecco perché, e lo conferma La Stampa, avrebbe alzato la posta: "Chiedete alla Juve 150 milioni, trattate ma non andate sotto i 120-130 milioni" cifra in linea con ciò che avevamo già anticipato ieri.



Ma Ronaldo non sarebbe dello stesso avviso, la sua intenzione sarebbe quella di mandare un messaggio social pieno di emozione e ringraziamenti per il Real Madrid ma non oltre, anche perché i rapporti con il club sono sfilacciati (motivo principale per cui ha deciso di andarsene). Quattro-cinque giorni dovrebbero bastare per sbrogliare la matassa, magari i blancos avranno anche già trovato il sostituto e tutti saranno contenti.